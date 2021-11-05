У Києві стався збій у роботі автобусів та тролейбусів

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух автобусів та тролейбусів.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Зазначається, що затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к

Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту.

На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 - рух транспорту без дотримання розкладу. Про причини затримки поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація розповіла, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну. Наприкінці липня КМДА вирішила, що перепустки на проїзд у транспорті будуть електронними.

Наразі Київ знаходиться в "червоній" карантинній зоні, яка є фактичним локдауном для невакцинованих або тих, хто неготовий робити щотри дні тести на ковід. Без сертифікату про вакцинацію, хоча б однією дозою, або тесту в Києві навіть заборонено користуватися громадським транспортом.

Про те, як місто пережило свій перший "черовний" день, дивіться в репортажі LB.ua.

"Червона" зона в столиці була впроваджена з 1 листопада і, за словами мера Віталія Кличка, може тривати приблизно місяць. Під час весняного адаптивного карантину Київ перебував у жорстких обмеженнях з 5 квітня по 1 травня.