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Окупанти дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Втрат серед військових немає.

Окупанти дев'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По наших позиціях в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 5 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, наступного тижня новопризначена віцепремʼєр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук планує відвідати Донбас.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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