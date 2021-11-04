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Окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, двічі - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, Зза минулу добу, 3 листопада, в районі ООС з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранено українського військового.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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