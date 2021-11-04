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​На території Києво-Печерської Лаври загорілася іконописна майстерня (оновлено)

Загоряння вже ліквідували. 

Фото: ДСНС

На території Києво-Печерської Лаври 4 листопада трапилося загоряння. За словами очевидців, вогонь спостерігається в будівлі храму та іконописної. 

У пресслужбі ДСНС підтвердили, що о 13:45 у Печерському районі по вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється).

До гасіння залучено 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

Оновлено. О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідували. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, в 2019 році загорілася окремо розташована будівля з монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. За даними рятувальників, пожежа почалася в кімнаті на другому поверсі і поширилася на дах.

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