Фото: ДСНС

На території Києво-Печерської Лаври 4 листопада трапилося загоряння. За словами очевидців, вогонь спостерігається в будівлі храму та іконописної.

У пресслужбі ДСНС підтвердили, що о 13:45 у Печерському районі по вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється).

До гасіння залучено 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

Оновлено. О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідували. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, в 2019 році загорілася окремо розташована будівля з монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. За даними рятувальників, пожежа почалася в кімнаті на другому поверсі і поширилася на дах.