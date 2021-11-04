Для порятунку життя однорічної Аделі з Каховки, хворої на СМА, залишилося 26 днів

В Україні збирають кошти на порятунок маленької дівчинки з Каховки Аделіни Мотенко, хворої на спінальну м’язову атрофію (СМА). Для того, щоб вижити, їй потрібен укол препарату Zolgensma вартістю $2,3 млн.

Батькам вже вдалося отримати знижку на препарат на $500 000 та зібрати благодійні пожертви, що покривають близько 75% вартості уколу. Щоб надана знижка зберіглася, до кінця листопада необхідно зібрати 25%, що залишилися. Іншого шансу вижити у Аделіни Мотенко не буде.

«Вже рік ми збираємо кошти, щоб урятувати нашу дочку… Нам потрібно до кінця осені закрити збір. Допоможіть урятувати доньку!», - просить мати Наталія Мотенко.

Зробити внесок на придбання препарату, що врятує життя Аделіни Мотенко, можна на будь-який з наведених нижче рахунків. Це можна зробити, наприклад, 5 листопада, перерахувавши одноденну зарплату на порятунок Аделі.

Для мешканців України (UAH):

monoBank Мотенко Наталія Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ІПН 3063300363

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Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ІПН 2941801112

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Приватбанк Мотенко Наталія Олександрівна

5168742732624394

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Ощадбанк Мотенко Наталія Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

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Акцентбанк (А-банк) Андрій Ігорович

5375235100155090

Інн 2941801112