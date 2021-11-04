Водій та пасажири розповіли, що везли коробку в Італію як передачу.

З України намагалися приховано вивезти екзотичних рептилій.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У пункті пропуску "Порубне" під час перевірки легкового автомобіля "Мерседес", що їхав з України, прикордонники натрапили на коробку з ящірками та зміями.

"У салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію", - розповіли в ДПСУ.

Наразі обставини події з’ясовуються. Очікується прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та виду виявлених тварин.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше працівники Державної митної служби викрили незаконну спробу перевезення тварин в аеропорту "Бориспіль" - з України до Непалу під виглядом собак намагались вивезти трьох вовків. Підозри у митників виникли через те, що "собаки" не скулили, а вили, а зовні не дуже нагадували лайок. Для ідентифікації тварин викликали фахівців.

Раніше співробітники Львівської митниці виявили в автомобілі холодильник, у якому в коробці і шести мішках було 13 живих змій. Водій розповів, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав.