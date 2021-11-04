Акція почалася о 19 годині на Поштовій площі у Києві. У ній взяли участь близько ста людей.

Фото: Lb.ua

Сьогодні, 4 листопада в Києві провели акцію "Три роки без Каті Гандзюк", що присвячена річниці смерті активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Акція почалася о 19 годині на Поштовій площі у Києві. У ній взяли участь близько ста людей. Учасники запалили лампадки та поклали їх до меморіалу. Активісти також запалили фаєри.

Як наголосили організатори акції, щороку 4 листопада активісти виходять на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Катерини Гандзюк та нагадати про вимоги щодо справедливого розслідування цієї справи.

Мета цьогорічної акції - нагадати владі, що справедливе розслідування справи Каті Гандзюк - вкрай необхідна перемога для українського суспільства.

"4 листопада ми знову збираємося, щоб нагадати про справу Катерини. Цього разу - щоб висловити вдячність усім, хто боровся і бореться за справедливе розслідування у цій справі. Від самого початку ми зібралися для того, щоб покарати замовників нападу на Катерину. Станом на сьогодні жоден із замовників все ще не отримав вирок. Проте, на відміну від інших справ нападів на активістів, у справі Гандзюк є прогрес, який би навряд чи був досягнутий, якби не участь тисяч людей, які підтримували та підтримують ініціативу", - йдеться на сторінці події у Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Владислава Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.