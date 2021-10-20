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КМДА анонсувала подорожчання проїзду в Києві

Наразі влада очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу.

КМДА анонсувала подорожчання проїзду в Києві
Фото: Макс Требухов

У Києві готуються до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. На цей непопулярний крок влада змушена піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба адміністрації.

"Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Микола Поворозник.

За його словами, ще влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

"Ми якомога довше відтерміновували момент підвищення вартості проїзду. Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо", – підкреслив Микола Поворозник.

Він окремо зазначив, що влада зберігає всі пільги на проїзд для киян.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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