Збережіть дитині пам‘ять про її дитинство

Пам’ять про минуле, найсолодші й найгіркіші спогади можна берегти в глибинах серця, а можна створити щось фізичне, що якорем повертатиме нас у приємні спогади або навпаки покаже речі, про які дитина і не згадає. Наприклад, яким була дитина до 3 років.

Згадайте, з яким хвилюванням ви переглядаєте свої дитячі фотографії, які хвилі емоцій накривають вас, повертаючи на десятки років назад, в часи, коли ви робили перші кроки, пішли в перший клас, відпочивали на морі з батьками. На фото моторні дідусь та бабуся тримають вас на руках, а ви нагодовані та щасливі.

Фото: kypur.net

Спогади у дітей зникають

Більшість людей не пам'ятають свого дитинства – жодних спогадів, принаймні до третього дня народження. Причиною цього є явище, відоме як амнезія дитинства – це природна і поступова втрата спогадів за перші кілька років життя.

У дітей є такі спогади, але вони дуже швидко зникають. Вчені вважають, що спогади з раннього дитинства починають швидко втрачатися приблизно з 7 років.

Науковці провели дослідження: 3-річних дітей попросили поговорити зі своїми матерями про шість подій з їхнього життя. Потім їх попросили згадати ці події, коли вони стали старшими. Дослідники виявили, що у віці від 5 до 7 років діти пам’ятали понад 60 % подій, але згодом – у віці 8 та 9 років про ці події згадали менше ніж 40% дітей.

Тому перед батьками стоїть важлива задача - зберегти згадку про дитинство дитини.

Зараз ми зберігаємо усі свої пам‘ятні моменти у галереях своїх гаджетів та у інстаграмі, у тому числі дитинство наших дітей. Але це настільки особливий час, який я рекомендую зберігати не лише у смартфонах. Тому пропоную вам ідеї, аби зберегти дитині пам‘ять про її дитинство, за які в майбутньому вам будуть дуже вдячні.

Друкуйте фото.

Зараз це роблять одиниці, але повірте, що в майбутньому переглядати саме друковані фото буде в рази приємніше. Фото ви також можете підписувати, або ж скористатися альтернативою фотоальбомів, а саме фотобуками.Також ви можете створити власну родинну галерею

Виокремте в квартирі спеціальне місце для ваших спогадів. Ідеально для цього підійде місце, де ви збираєтесь всією родиною для відпочинку.

Раз в рік пишіть дитині листи.

Які вона прочитає, коли виросте. Лист, написаний рукою, несе в собі ще більшу цінність і тепло. Пишіть про те, що вважаєте за потрібне: смішні ситуації, моменти щастя, про те, як сильно ви любите. Ці листи стануть для, вже дорослої, вашої дитини символом батьківської любові та турботи.

Створіть поштову скриньку.

На яку кидайте абсолютно все, що пов‘язане з вашою дитиною: грамоти, фото, улюблені пісні вашої дитини в цей час. Коли дитина виросте, дайте їй пароль від цієї скриньки й, повірте, що вже давно, на цей час, забуті речі, подарують дитині неймовірні емоції. Найкраще це зробити із самого народження дитинки, але ніколи не пізно.

Зберігайте дитячі малюнки дитини.

Напевно, будь-який професійний художник позаздрить продуктивності дітей. Вони створюють безліч малюнків, постійно пробують нові матеріали. Навіть якщо ви і дитина хочете віддати творчості данину поваги і повісити малюнки на стіни й холодильник, місця для всіх робіт там точно не вистачить. Діти іноді намагаються самі розв'язувати цю проблему і малюють прямо на шпалерах. Але ці шедеври, на жаль, зберегти надовго не вийде. Як і ті, що все ж зроблені на папері. Їх доводиться збирати до купи, складати в одну коробку і прибирати подалі в шафу.

Можна перетворювати дитячі каляки-маляки в справжні картини, робити ювелірні прикраси за мотивами дитячих малюнків, м’які іграшки, набити собі татуювання або зшити подушку за мотивами малюнка вашої дитини, надрукувати дитячі малюнки на чашках, тарілках або футболках, оцифрувати їх і помістити в цифрову фоторамку, замовити фотокнигу з ними або присвятити їм обліковий запис в Інстаграмі. Але є й інші варіанти. Сьогодні ми поговоримо, про те, як використовувати малюнки дитини в інтер’єрі дитячої кімнати.

Зніміть кіно.

Спогади можуть бути й динамічними! Фіксуйте на камеру буденні речі, які ми не помічаємо у життєвій метушні, але які можуть бути нашою найбільшою цінністю. Адже батьки намагаються зробити дитинство дитини насиченим, радісним і яскравим.

Згадувати дитинство завжди приємно. А ще приємно дивитися на себе маленьким та дивуватися, як можна було бути таким/такою милою дитиною. Створіть це чудо для вашої дитини власноруч.