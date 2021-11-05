Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві не зможуть очолювати іноземці, - "Батьківщина"

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, не зможуть очолювати іноземці - відповідну правку до законопроєкту внесла «Батьківщина», повідомляє пресслужба партії.

При цьому голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала закон «продовженням розпродажу сільськогосподарської землі, в тому числі іноземним підприємствам», адже створюється фонд, який позбавлятиме українських селян чорноземів.

«В Україні формується спеціальний фонд, без будь-якого статусу. І якщо аграрій з якихось причин не встигне вчасно погасити кредит в банку, то цей фонд ставатиме власником землі, яку віднімуть у власника. А далі цією землею вони зможуть розпоряджатися так, як захочуть. Цей фонд фактично буде великим спекулятивним учасником, який буде передавати українську сільськогосподарську землю в іноземну власність», – застерегла Юлія Тимошенко.

Водночас, за її словами, «Батьківщині» вдалося скасувати найнебезпечніше положення, яке містилося в законопроєкті, яким передбачалося, що фонд очолюватиме іноземний громадянин.

«Я дякую всім депутатам, які проголосували за нашу правку, яка передбачала що цей шахрайський фонд хоча б іноземцями не буде очолюватися, а громадянами України. Тоді він бодай зможе відповідати по Кримінальному кодексу. Це означає, що хоч якась управа після того, як поміняється влада, на цю людину буде», – наголосила лідер «Батьківщини».