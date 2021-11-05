Януковичу повідомили підозру за вбивства на Майдані

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 5 листопада, повідомило колишньому президенту Віктору Януковичу нову підозру. Вона стосується масових убивств у Києві в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора.

Януковичу інкримінують "вчинення у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту" (ч.3 ст.28, ст.340; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, п.п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України).

Слідство вважає, що Янукович разом з колишніми очільниками СБУ, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони санкціював незаконне застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону учасників Революції гідності.

"Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій експрезидента постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів", - вважає слідство.

Окремо Януковича повідомили про підозру в організації терористичного акту відносно демонстрантів, що здійснювали 18 лютого 2014 року вуличну ходу з Майдану Незалежності до будівлі Верховної Ради на підтримку голосуванню народними депутатами України за повернення до Конституції 2004 року. В результаті теракту було заподіяно смерть 4 особам та вчинено замахи на умисні вбивства 10 осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.258 КК України).

Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання Януковича, який ховається від правосуддя в Росії.

Нагадаємо, що Янукович став єдиним президентом в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України.

Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду на користь Росії.