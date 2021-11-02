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Командиру Київської поліції Цикалюку оголосили підозру у справі Майдану

Щодо підозрюваного не застосовано жодного запобіжного заходу.

Командиру полку поліції особливого призначення, який під час Революції Гідності був командиром полку автотранспортної роти "Беркута", оголосили підозру у справі про розгін протестувальників 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Руслан Цикалюк
Руслан Цикалюк

Руслана Цикалюка підозрюють у виконанні завідомо злочинного наказу та перевищенні влади та службових повноважень під час силового розгону мирного протесту 30 листопада 2013 року.

"28 жовтня суд відмовив у задоволенні клопотання про цілодобовий домашній арешт. Немає жодного запобіжного заходу", - заявив прокурор Офісу генпрокурора Олег Багнюк.

Нагадаємо, 20 вересня Державне бюро розслідувань затримало колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві. Його підозрюють в організації на виконання злочинного наказу терористичного акту та вбивства мітингувальників у лютому 2014 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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