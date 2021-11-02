Одеського бізнесмена Галантерника оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника.

Про це повідомило видання "Слово і діло" з посиланням на розшуковий реєстр МВС.

За даними видання, Галантерника оголосили не тільки в національний розшук, але й у міжнародний, оскільки він проживає у Лондоні.

За даними Forbes, в бізнес-імперію Галантерника входять знаменитий "Привоз" у Одесі, ринок "7-й кілометр", ТРЦ City Center і City Center "Котовський", розважальний комплекс Аркадія Сіті, галерея мафів на Старосінній площі і бутик-готель De Paris.

Частка Галантерника у всіх об'єктах - близько 50%. Інша частка належить партнерам, імена яких не розголошуються. Усі активи оформлені на номінальних власників або офшори.

Нагадаємо, детективи НАБУ вважають, що у 2015-2019 роках мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.