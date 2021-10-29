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В Україні планують посилити покарання за підробку та використання COVID-документів

За багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.

В Україні планують посилити покарання за підробку та використання COVID-документів
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

В Україні планується посилити відповідальність за виготовлення та використання підроблених COVID-документів

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Радуцького, за багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. Покарання збільшать також і за використання таких "документів".

"Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів - це до 8 років позбавлення волі. Це що стосується тих, хто виготовляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там (штраф - ред.) за 50 тисяч гривень”, - заявив Радуцький.

Нагадаємо, раніше у жовтні поліція відзвітувала про виявлення майже 200 підроблених COVID-документів протягом тижня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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