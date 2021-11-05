Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю, 5 листопада, ухвалила в цілому законопроєкт №5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через Інтернет.

За нього проголосували 238 народних депутатів.

Реєстрація місця проживання є однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні, але водночас дуже складною. Для реєстрації необхідно зібрати 3-5 документів і погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг.

Цим законом Верховна Рада погодилась перевести процедуру зміни місця реєстрації в онлайн-формат.

Закон пропонує зробити зміну місця реєстрації декларативною (повідомною) - в "Дії" просто потрібно буде вказати адресу (для орендарів потрібна буде згода орендодавця).

"Людина просто у застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла. Жодних папірців чи походів у ЦНАП", - заявив з цього приводу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Факт декларування місця проживання не буде підставою для набуття нею права володіння, користування та розпорядження житлом.

Військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які декларуватимуть місце проживання в електронній формі, також повинен відбуватися в електронній формі.

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах в експериментальному форматі. Прийняття законопроєкту дозволить масштабувати послугу на всю Україну.

Проєкт реалізовується програмою EGAP фонду "Східна Європа", що фінансується урядом Швейцарії, а також за підтримки проєкту підтримки "Дія", що впроваджується ПРООН. До нього залучені Міністерство цифрової трансформації, Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Міністерство оборони та Міністерство юстиції.

Нагадаємо, що у 2003 році закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" увів поняття "реєстрація місця проживання" замість "прописка". Однак більшість людей все ще продовжують користуватися цим терміном, оскільки в реальному житті мало що змінилося із радянських часів.