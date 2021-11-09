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Мінцифри відкриє пункти підтримки "Дії" по всій Україні

У них можна буде тримати допомогу від менеджерів та згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації.

Мінцифри відкриє пункти підтримки "Дії" по всій Україні
Фото: Lb.ua

Міністерство цифрової трансформації України до 15 листопада планує відкрити понад 100 офлайн-пунктів підтримки застосунку "Дія".

Про це повідомляється в Telegram-каналі міністерства.

Зазначається, до такі пункти підтримки призначені для того, щоб українці могли отримати допомогу від менеджерів служби підтримки "Дії" та згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації.

"Минулого тижня ми відкрили п'ять офлайн-пунктів у Києві. Тепер плануємо до кінця цього тижня відкрити понад 100 пунктів у 20 областях країни", – зазначив віцепрем'єр-міністр – міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

В офлайн-пунктах можна буде проконсультуватися з таких питань: дізнатися про види СOVID-сертифікатів та як їх отримати; подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та у застосунку "Дія"; визначити помилку створення сертифіката тощо.

Нагадаємо, внутрішні COVID-сертифікати в Україні бувають "жовтими" і "зеленими".  "Жовті" сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини, вони мають коротший термін дії, ніж "зелені". "Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії сертифіката – 365 днів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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