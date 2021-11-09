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Окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: pravda.com.ua

За минулу добу, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, в тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 8 листопада Російські найманці обстріляли Болотене на Луганщині і пошкодили будинки та лінію електропередачі. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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