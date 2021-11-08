Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відхилив пропозицію зустрітися в "нормандському" форматі 11 листопада.

Про це він розказав на пресконференції у понеділок.

"29 жовтня нашим колегам у Берлін, Париж та Київ направили наше бачення того, як міг би виглядати проєкт підсумкового документу можливої міністерської зустрічі в "нормандському" форматі... 30 жовтня я зустрічався у Римі з міністром закордонних справ Франції, який [...] запропонував її провести у Парижі 11 листопада, тобто цього четверга. [...] Я поцікавився, чи бачив він наші пропозиції. Міністр Жан-Ів Ле Дріан відповів негативно, але знову почав наполягати на необхідності зустрітися 11 листопада. Я йому підтвердив, що ми чекаємо реакції на наші пропозиції по суті, а крім того, 11 листопада у мене щільна програма, включаючи візит міністра закордонних справ однієї з дружніх країн", - сказав Лавров.

Він заявив, що Росії не потрібна зустріч заради зустрічі і звинуватив Україну в небажанні "робити будь-що для виконання своїх зобов'язань" та торпедуванні Мінських угод.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня заявив, що пропозиції МЗС РФ написані таким чином, що "не залишають жодного сумніву, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни".

Прессекретар президента України Сергій Никифоров після цього заявив, що подальша робота "нормандської четвірки" знаходиться під питанням.

Востаннє лідери "четвірки" зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".