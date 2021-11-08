Малюська: реєстрація олігархів почнеться у травні

Потенційним олігархам дали пів року на те, щоб продати свої медіа чи позбутися монополій.

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що Рада національної безпеки і оборони почне вносити імена у реєстр олігархів наприкінці травня 2022 року.

Про це він написав у понеділок, 8 листопада, у своєму фейсбуку.

"З метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр. Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші «номінаційні» засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - заявив Малюська.

Потенційні олігархи можуть або погодити на такий статус та потрапити під обмеження, встановлені новим законом, або до травня позбутися монопольного становища чи продати свої медіа покупцеві з бездоганною діловою репутацією.

Тим, хто вирішить залишитись олігархом, буде заборонено фінансувати політичні партії, приватизовувати великій об'єкти та фінансувати політичну агітацію. Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть репутаційні ризики у діловому світі.

Нагадаємо, що закон про олігархів було ухвалено ще 23 вересня, але президент Володимир Зеленський підписав його тільки на початку листопада.