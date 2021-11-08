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Кабмін звільнив усіх заступників Любченка, які прийшли з ним в Мінекономіки

4 листопада Рада призначила нову очільницю міністерства.

Кабмін звільнив усіх заступників Любченка, які прийшли з ним в Мінекономіки
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів звільнив з посади першого заступника міністра економіки Володимира Гринюка, а також заступників міністра економіки Світлану Глущенко, Христину Голубицьку та Михайла Лева.

Відповідні розпорядження №1408-р, 1409-р, 1410-р та 1411-р від 5 листопада оприлюднено на Урядовому порталі.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віцепрем'єром – міністром економіки України. Вона змінила на цій посаді Олексія Любченка.

Про те, що місце Любченка в уряді може зайняти Юлія Свириденко, LB.ua писав 1 листопада, коли фракція "Слуги народу" проводила засідання. На ньому, зокрема, обговорювала кадрові питання.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав Любченка "хорошим менеджером". Однак уже в день відставки Олексія Любченка з посади міністра економіки заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що до нього можуть бути питання від правоохоронних органів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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