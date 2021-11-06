“Вагнерівці” могли стати “обмінним фондом” для звільнення наших полонених, – Порошенко

Найманці могли також свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17.

П’ятий Президент Петро Порошенко в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” вкотре підтвердив, що особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера.

Порошенко зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17.

«Я був дуже здивований, коли з самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви і міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі по співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді», – говорить Порошенко.

Він додав, що «був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча нібито кримінальна справа по вагнерівцям нібито мала бути».

За словами Порошенка, вже після його заяви керівництво держави визнало, що ця операція була і вони брехали до цього. Начальник Головного управління розвідки підтвердив це, зокрема і на засіданні ТСК, «хоча вона є нелегітимною, бо не мала в предметі свого відання «вагнерівської справи». «Бо дуже боялися «Слуги» цього предмету. Але на засіданні комісії начальник Головного управління розвідки, інші особи підтвердили, що саме наприкінці 2018 року, в 2019 я цю операцію санкціонував», – зазначає п’ятий Президент.

Порошенко зауважив, що він обмежений державною таємницею, щоб розповісти деталі: «Або нехай Служба безпеки України зніме гриф, оскільки все вже відомо, і я вам розповім те, що мені було відомо як Верховному Головнокомандувачу в ті часи».

Він наголосив, що: перше – операція була, а друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. «Починаючи від терористичної атаки на рейс МН17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення», – констатує Порошенко.

Лідер ЄС додав, що це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі і не треба применшувати його значення.

«Друге – якщо не хочете це використовувати – це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в’язниць. Замість цього ми маємо якісь політичні дискусії в ерзац слідчій комісії, але не маємо професійних і компетентних дій СБУ, Генпрокуратури з відстороненням від посад і притягненням до відповідальності», – зазначає Петро Порошенко.

«Що ми бачимо? Пан Бурба був звільнений з посади за те, що намагався сказати правду. Найкращі розвідники спецрезерву, еліта українських спецслужб, розвідників були звільнені з посади», – говорить Порошенко.

Він закликав новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова повернути на посади професійних розвідників.

«Буде дуже круто, якщо будуть відновлені на посаді Василь Бурба інші герої-розвідники, які запланували і блискуче провели такого рівня операції», – додав Порошенко.