Порошенко зустрівся зі звільненим під заставу генералом Павловським

Участь у зустрічі також взяли Олександр Турчинов та Ірина Геращенко.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, керівник штабу «ЄС» Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко зустрівся з Ігорем Паловським та його дружиною одразу після звільнення бойового генерала з-під варти.

Як відомо, необхідні для звільнення генерала Павловського 18 млн грн зібрали Фонд Порошенка разом з ГО«Солідарна справа громад». 2 млн 100 тис. гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Понад 6 тисяч людейв несли від 10 до сотень тисяч гривень. 15 млн 900 тис. грн вніс Фонд родини Петра Порошенка.

Зустріч, в якій також взяли участь керівник штабу «ЄС» Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко, вийшла дуже емоційною.

«Ми не могли залишитися осторонь. Я дуже зрадів, коли «Справа громад» як громадська організація, «Брати по зброї» як ветеранська організація, «Європейська Солідарність» і наша фракція як політична організація – не залишились байдужими всі», – зазначив Порошенко.

Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку.

«Я дуже вдячний побратимам. Вдячний політичній силі «Європейська Солідарність». Я не хочу казати, що це партія. Я хочу сказати, що це – сила. Тому що ми все рівно переможемо. Ми переможемо цю ганьбу, яку вони пишуть у своїх підозрах. Ганебно, безтолково писати на людей, для того, щоб підірвати авторитет. Це мізків просто не потрібно мати», – переконаний Ігор Павловський.

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор «М». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.