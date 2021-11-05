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Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ

Олександр Кукса обіймав посаду менш ніж 10 місяців.

Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.

Указ президента №565 від 5 листопада опубліковано на сайті голови держави.

"Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - сказано в документі.

У січні 2021 року Зеленський провів низку кадрових перестановок в СБУ. Зокрема, начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика президент призначив Куксу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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