Зеленський підписав закон про кисневі станції в лікарнях

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, підписав закон про закупівлю кисневих станцій.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" закон №5460 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій зазначається, що документ повернуто в парламент з підписом президента.

Закон передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.

Передбачається, що забезпечення мережі опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу та дозволить повністю задовольнити попит у кисні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5460 щодо виділення коштів на кисневі станції в лікарнях 4 листопада. За проголосували 336 депутатів.