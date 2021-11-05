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Волинська область з 8 листопада переходить у "червону" зону

Рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Волинська область з 8 листопада переходить у "червону" зону
Фото: news.dtkt.ua

На території Волинської області з 8 листопада встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як пояснив голова відомства Олексій Чернишов, на початку цього тижня у Волинській області було зафіксовано перевищення двох індикаторних показників щодо поширення COVID-19. Кількість госпіталізованих пацієнтів та завантаженість ліжок з подачею кисню становили близько 67%.

Зазначимо, на минулому засіданні комісії ТЕБ та НС було ухвалено рішення щодо переведення в "червону" карантинну зону Києва з 1 листопада. З 30 жовтня до "червоної" зони перевели Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

З 26 жовтня "червоними" стали Рівненська та Миколаївська області, з 23 жовтня - Сумська область.

Перехід Волині у "червону" зону сьогодні анонсував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. раніше повідомляли, що в зоні ризику також перебувають Харківська та Тернопільська області.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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