93% госпіталізованих за цю хвилю ковіду в Україні не були невакциновані

За підрахунками МОЗ, щеплення від коронавірусу рятує кожну годину 10 життів, кожні 6 хвилин – одне.

93% госпіталізованих за цю хвилю коронавірусу в Україні не були вакциновані. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, – також невакциновані. Компромісів із коронавірусною хворобою не має ніде в світі. Лише вакцинація захищає та рятує життя", – зазначив він.

За підрахунками МОЗ, щеплення від коронавірусу рятує кожну годину 10 життів, кожні 6 хвилин – одне.

За останній тиждень для хворих на коронавірус виділили ще 857 ліжок у 5 лікарнях. За минулий тиждень – 4755 ліжок в 41 медзакладі.

"Всього в українських лікарнях виділено 70 127 так званих «ліжок з киснем», тобто ліжок, де можна забезпечити проведення кисневої терапії. 51 598 (69%) з яких зайняті пацієнтами. Разом з тим, реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 57%", – зазначив Ляшко.

Ситуація з вільними ліжками із киснем залежить від регіонів. У 48 з 520 ковід-лікарень ліжка з киснем зайняті на 100%, а у 45% лікарень – не більш ніж на 75%.

Передбачається, що завдяки ухваленому вчора законопроєкті про виділення коштів на встановлення кисневих станцій у медзакладах ще близько 130 лікарень отримають такі станції як альтернативні джерела киснепостачання.

Оновлено. Віктор Ляшко в кулуарах парламенту повідомив журналістам, що ринкові консультації щодо кисневих станцій проводить ДП "Медзакупівлі", замовлення почнуться найближчим часом.

Він пояснив, що програма виділення коштів на кисневі станції була створена ще в червні і передбачала 400 млн гривень для лікарень в усіх областях і окремо 107 млн для шести областей. З цих коштів на закупівлі лишилося приблизно 100 млн, а завдяки новому спрямуванню на цю програму і закуплять ще приблизно 130 станцій.