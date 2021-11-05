Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 26 488 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 5 497 осіб, 698 пацієнтів померли

За добу в Україні зафіксували 26 488 нових випадків ковіду
Фото: Стас Козлюк

За минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Госпіталізовано за добу 5 497 осіб. 698 пацієнтів померли. Одужала – 13 281 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 032 951 особа; одужало – 2 492 419. Від ускладнень захворювання померли 70 842 людини.

Всього було здійснено 14 730 826 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.

Зазначається, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За минулу добу отримали щеплення 270 320 людей. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані – 79 993. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей.

Нагадаємо, в середу, 3 листопада, в Україні підтвердили 27 377 випадків COVID-19. Це – найвищий добовий показник з початку пандемії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також