За добу в Україні зафіксували 26 488 нових випадків ковіду

За минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Госпіталізовано за добу 5 497 осіб. 698 пацієнтів померли. Одужала – 13 281 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 032 951 особа; одужало – 2 492 419. Від ускладнень захворювання померли 70 842 людини.

Всього було здійснено 14 730 826 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.

Зазначається, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За минулу добу отримали щеплення 270 320 людей. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані – 79 993. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей.

Нагадаємо, в середу, 3 листопада, в Україні підтвердили 27 377 випадків COVID-19. Це – найвищий добовий показник з початку пандемії.