ВООЗ схвалила індійську вакцину Covaxin для екстреного застосування

Це одна з основних вакцин проти COVID-19 в Індії.

Фото: EPA/UPG

Технічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації схвалила індійську вакцину Covaxin для екстреного застосування проти COVID-19.

Про це Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила у середу, 3 листопада.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021

ВООЗ рекомендує застосовувати індійську вакцину Covaxin для осіб старших 18 років (крім вагітних жінок) з інтервалом у чотири тижні.

Вакцина Covaxin проти COVID-19 розроблена в Індії компанією Bharat Biotech на базі інактивованого вірусу. Вводиться внутрішньом'язово, двома дозами.

Її ефективність становить 77,8% проти симптоматичної хвороби. Захист від нового варіанту дельта оцінюється у 65,2%.

Covaxin разом з CoviShield/AstraZeneca є основною вакциною, яка використовується для щеплення від коронавірусної хвороби у Індії.

Нагадаємо, що схвалення ВООЗ раніше отримали вакцини Pfizer/Comirtant, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac/CoronaVac та Sinopharm.