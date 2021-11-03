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ВООЗ схвалила індійську вакцину Covaxin для екстреного застосування

Це одна з основних вакцин проти COVID-19 в Індії.

Фото: EPA/UPG

Технічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації схвалила індійську вакцину Covaxin для екстреного застосування проти COVID-19.

Про це Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила у середу, 3 листопада.

ВООЗ рекомендує застосовувати індійську вакцину Covaxin для осіб старших 18 років (крім вагітних жінок) з інтервалом у чотири тижні.

Вакцина Covaxin проти COVID-19 розроблена в Індії компанією Bharat Biotech на базі інактивованого вірусу. Вводиться внутрішньом'язово, двома дозами.

Її ефективність становить 77,8% проти симптоматичної хвороби. Захист від нового варіанту дельта оцінюється у 65,2%.

Covaxin разом з CoviShield/AstraZeneca є основною вакциною, яка використовується для щеплення від коронавірусної хвороби у Індії.

Нагадаємо, що схвалення ВООЗ раніше отримали вакцини Pfizer/Comirtant, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac/CoronaVac та Sinopharm.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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