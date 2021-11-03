За добу в Україні зафіксовано 23 393 нові випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1406 дітей та 421 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоов'я.
Госпіталізовано за добу 5 935 осіб. 720 пацієнтів померли. Одужало – 11 937 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 979 086 осіб, одужало – 2 466 674. Від ускладнень захворювання померли 69447 людей.
Вього було здійснено 14 586 038 ПЛР-тестувань.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2024 випадки;
- Вінницька область – 633 випадки;
- Волинська область – 679 випадків;
- Дніпропетровська область – 1935 випадків;
- Донецька область – 1077 випадків;
- Житомирська область – 660 випадків;
- Закарпатська область – 330 випадків;
- Запорізька область – 1558 випадків;
- Івано-Франківська область – 486 випадків;
- Київська область – 934 випадки;
- Кіровоградська область – 119 випадків;
- Луганська область – 569 випадків;
- Львівська область – 1178 випадків;
- Миколаївська область – 725 випадків;
- Одеська область – 1858 випадків;
- Полтавська область – 1127 випадків;
- Рівненська область – 975 випадків;
- Сумська область – 1156 випадків;
- Тернопільська область – 623 випадки;
- Харківська область – 1374 випадки;
- Херсонська область – 600 випадків;
- Хмельницька область – 1084 випадки;
- Черкаська область – 882 випадки;
- Чернівецька область – 543 випадки;
- Чернігівська область – 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу 310 439 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.
Всього від початку кампанії щеплено 10 682 752 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.
Нагадаємо, згідно з результатами соцопитування групи "Рейтинг", вакцинувалися проти коронавірусу 36% дорослих українців, 18% зазначили, що готові щепитися, і 43% – не готові.