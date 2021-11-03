За добу в Україні зафіксовано 23 393 нові випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1406 дітей та 421 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоов'я.

Госпіталізовано за добу 5 935 осіб. 720 пацієнтів померли. Одужало – 11 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 979 086 осіб, одужало – 2 466 674. Від ускладнень захворювання померли 69447 людей.

Вього було здійснено 14 586 038 ПЛР-тестувань.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2024 випадки;

Вінницька область – 633 випадки;

Волинська область – 679 випадків;

Дніпропетровська область – 1935 випадків;

Донецька область – 1077 випадків;

Житомирська область – 660 випадків;

Закарпатська область – 330 випадків;

Запорізька область – 1558 випадків;

Івано-Франківська область – 486 випадків;

Київська область – 934 випадки;

Кіровоградська область – 119 випадків;

Луганська область – 569 випадків;

Львівська область – 1178 випадків;

Миколаївська область – 725 випадків;

Одеська область – 1858 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 975 випадків;

Сумська область – 1156 випадків;

Тернопільська область – 623 випадки;

Харківська область – 1374 випадки;

Херсонська область – 600 випадків;

Хмельницька область – 1084 випадки;

Черкаська область – 882 випадки;

Чернівецька область – 543 випадки;

Чернігівська область – 264 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 310 439 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

Всього від початку кампанії щеплено 10 682 752 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

Нагадаємо, згідно з результатами соцопитування групи "Рейтинг", вакцинувалися проти коронавірусу 36% дорослих українців, 18% зазначили, що готові щепитися, і 43% – не готові.