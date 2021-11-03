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Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna

Ляшко попросив місцеву владу підготуватись до напливу охочих вакцинуватися.

Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що до кінця цього тижня Україна має отримати майже 3 млн доз вакцини Moderna від коронавірусної хвороби.

"Для забезпечення попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - розказав міністр Віктор Ляшко на брифінгу в середу, 3 листопада.

Крім цього, Україна має на залишках близько 7,5 млн доз інших вакцин.

"Тому ще раз прошу регіони підготуватися до прогнозованого збільшення кількості людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечте роботу всіх пункті щеплення та центрів масової вакцинації. Організація вакцинального процесу - це в першу чергу турбота про здоров'я своєї громади, а також можливість уникнення потрапляння до червоного рівня епідемічної небезепки", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що в липні 2021 року Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Її через COVAX Україні передали США. Щеплення "модерною" отримали 1,1 млн українців, тому частині з них другу дозу робили іншою американською вакциною Pfizer.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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