Херсонщина поступово виходить з третьої хвилі коронавірусу, - головний санлікар області

На Херсонщині упродовж двох днів спостерігається поступове зниження показників захворюваності на COVID-19. Про це заявив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що нова хвиля коронавірусу неминуча, тому вакцинацію потрібно продовжувати.

"У нас уже два дні ми маємо поступове, але зниження показників захворюваності. Ми перші увійшли у цю хвилю, і ми починаємо з неї перші виходити... Минає вже третя хвиля, але я розумію, що буде четверта, і треба зробити все, щоб ми не мали такого високого рівня захворюваності, смертності, не мали тих обмежень, які ми сьогодні маємо", - наголосив Ромаскевич.

За його словами, нинішня ситуація є, в тому числі, наслідком дій так званих активакцинаторів, а також недостатньо ефективних дій щодо щеплення, насамперед, серед цільових груп.

Наразі у Херсонській області лабораторно підтверджено 67 680 випадків коронавірусу, при цьому 43 851 людина одужала, померло 2047 людей.

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область першою в Україні перейшла у "червону" карантинну зону.