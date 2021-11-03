Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
ГоловнаПолітика

"Життя людини – найвища цінність" - в "УДАРі" просять українців вакцинуватися

Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади, вважають у партії.

"Життя людини – найвища цінність" - в "УДАРі" просять українців вакцинуватися

«УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися. В країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей, йдеться в заяві «УДАРу», опублікованій на офіційному сайті партії.

«Життя людини – найвища цінність. А вакцинація - надійний спосіб зберегти тисячі життів та повернути країну до нормального життя. Кожен свідомий українець має без злості та нетерпимості просити рідних і близьких вакцинуватися. За даними ВООЗ, вакцинація 70% населення дозволить виробити колективний імунітет та зупинити епідемію. Саме тому «УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися», - йдеться в заяві.

В «УДАРі» наводять приклади Моршина, де провакциновано понад 75% населення міста, та Липецької громади на Харківщині, де щеплення зробили 94% дорослого населення. У цих населених пунктах сьогодні мізерна кількість госпіталізацій та випадків захворюваності.

Українці не хочуть робити щеплення, бо не довіряють владі, вважають в партії.

«У нашій країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей. Проте загальний рівень вакцинації в Україні – лише 18%. І це результат недовіри українців до влади. Тому в Україні фіксуються нові антирекорди захворюваності та смертей українців від COVID-19», - заявляють в «УДАРі».

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» переконані, що саме заохочування до вакцинації, система преференцій для вакцинованих громадян, а не примус, мають стати основою ефективної кампанії у подоланні епідемії. Роз’яснення та заходи стимулювання діють набагато ефективніше, ніж залякування та погрози. Українці не винні, що стали жертвами неефективних дій влади, йдеться в заяві.

«УДАР Віталія Кличка» запропонував антикризовий план протидії епідемії коронавірусу в Україні, в якому важливе місце посідає продумана та ефективна кампанія з вакцинації. З просвітницькою складовою, чітким календарним планом щеплень, розширенням відповідної інфраструктури та створенням «зелених коридорів» для бажаючих вакцинуватися. Згідно з цим планом, до кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення країни, а до початку весни – не менше 70%.

«Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади. А довіра людей дуже важлива, якщо ми хочемо побудувати розвинену, сильну державу. Вакцинуйся! Збережи життя – вилікуй країну!», - закликають в «УДАРі».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також