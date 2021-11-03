"Життя людини – найвища цінність" - в "УДАРі" просять українців вакцинуватися

Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади, вважають у партії.

«УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися. В країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей, йдеться в заяві «УДАРу», опублікованій на офіційному сайті партії.

«Життя людини – найвища цінність. А вакцинація - надійний спосіб зберегти тисячі життів та повернути країну до нормального життя. Кожен свідомий українець має без злості та нетерпимості просити рідних і близьких вакцинуватися. За даними ВООЗ, вакцинація 70% населення дозволить виробити колективний імунітет та зупинити епідемію. Саме тому «УДАР Віталія Кличка» просить українців вакцинуватися», - йдеться в заяві.

В «УДАРі» наводять приклади Моршина, де провакциновано понад 75% населення міста, та Липецької громади на Харківщині, де щеплення зробили 94% дорослого населення. У цих населених пунктах сьогодні мізерна кількість госпіталізацій та випадків захворюваності.

Українці не хочуть робити щеплення, бо не довіряють владі, вважають в партії.

«У нашій країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей. Проте загальний рівень вакцинації в Україні – лише 18%. І це результат недовіри українців до влади. Тому в Україні фіксуються нові антирекорди захворюваності та смертей українців від COVID-19», - заявляють в «УДАРі».

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» переконані, що саме заохочування до вакцинації, система преференцій для вакцинованих громадян, а не примус, мають стати основою ефективної кампанії у подоланні епідемії. Роз’яснення та заходи стимулювання діють набагато ефективніше, ніж залякування та погрози. Українці не винні, що стали жертвами неефективних дій влади, йдеться в заяві.

«УДАР Віталія Кличка» запропонував антикризовий план протидії епідемії коронавірусу в Україні, в якому важливе місце посідає продумана та ефективна кампанія з вакцинації. З просвітницькою складовою, чітким календарним планом щеплень, розширенням відповідної інфраструктури та створенням «зелених коридорів» для бажаючих вакцинуватися. Згідно з цим планом, до кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення країни, а до початку весни – не менше 70%.

«Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади. А довіра людей дуже важлива, якщо ми хочемо побудувати розвинену, сильну державу. Вакцинуйся! Збережи життя – вилікуй країну!», - закликають в «УДАРі».