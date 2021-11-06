За добу в Україні зафіксували понад 25 тисяч нових випадків ковіду, померло 793 людини

За п’ятницю, 5 листопада в Україні підтвердили 25 063 нові випадки коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, захворіли 1 541 дитина та 398 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).
Летальних випадків – 793.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 057 осіб, одужало – 11 817.
За добу здійснено 149 446 тестувань, зокрема методом ПЛР – 71 141, методом ІФА – 21 924, також здійснено 56 381 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1426 випадків;
Вінницька область – 781 випадок;
Волинська область – 466 випадків;
Дніпропетровська область – 2616 випадків;
Донецька область – 1408 випадків;
Житомирська область – 834 випадки;
Закарпатська область – 345 випадків;
Запорізька область – 1096 випадків;
Івано-Франківська область – 881 випадок;
Київська область – 876 випадків;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 513 випадків;
Львівська область – 1465 випадків;
Миколаївська область – 715 випадків;
Одеська область – 2177 випадків;
Полтавська область – 963 випадки;
Рівненська область – 1079 випадків;
Сумська область – 960 випадків;
Тернопільська область – 746 випадків;
Харківська область – 1535 випадків;
Херсонська область – 808 випадків;
Хмельницька область – 1057 випадків;
Черкаська область – 669 випадків;
Чернівецька область – 511 випадків;
Чернігівська область – 963 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 058 014 осіб, одужало – 2 504 236, летальних випадків – 71 635 і проведено 14 801 967 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, підписав закон про закупівлю кисневих станцій. Закон передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.