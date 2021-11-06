За добу в Україні зафіксували понад 25 тисяч нових випадків ковіду, померло 793 людини

За п’ятницю, 5 листопада в Україні підтвердили 25 063 нові випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіли 1 541 дитина та 398 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).

Летальних випадків – 793.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 057 осіб, одужало – 11 817.

За добу здійснено 149 446 тестувань, зокрема методом ПЛР – 71 141, методом ІФА – 21 924, також здійснено 56 381 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 058 014 осіб, одужало – 2 504 236, летальних випадків – 71 635 і проведено 14 801 967 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, підписав закон про закупівлю кисневих станцій. Закон передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.