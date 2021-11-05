Верховний Суд направив на перегляд справу НАБУ проти колишнього директора ЗТМК

Верховний Суд відправив на новий апеляційний розгляд обвинувальний акт проти колишнього директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака.

Про це повідомила пресслужба Спеціаліазованої антикорупційної прокуратури.

Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував справу назад до Апеляційної палати ВАКС, яка на початку 2021 року виправдала Сивака.

Топменеджера ЗТМК звинувачують у розтраті 492 млн гривень, отриманих від компанії Tolexis Trading в рамках угоди про спільну діяльність.

Сиваку інкримінували ч.5 ст.191 Кримінального кодексу, але його двічі виправдали суди нижчих інстанцій. У травні 2019 року виправдувальний вирок проголосив Заводський районний суд Запоріжжя, а у січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Не погоджуючись з такими рішеннями, прокурор САП подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Нагадаємо, Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа і Фонд держмайна в листопаді 2013 року створили ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", якому відійшов майновий комплекс однойменного держпідприємства. Частка держави в новій компанії склала 51% за рахунок майнового комплексу ЗТМК. Фірташ в особі Tolexis Trading повинен був інвестувати в підприємство 110 млн доларів і за це отримати 49% частку.

Протягом 2014-2015 років компанія-співвласник Tolexis Trading виділила на модернізацію виробництва комбінату 880 млн гривень. Однак, за версією НАБУ, директор підприємства скоїв розтрату значної частини отриманих грошей, а саме 492 млн гривень, переказавши їх на користь третіх осіб.