Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
ГоловнаСвіт

Українця в Естонії засудили майже до 7 років за вбивство співвітчизника

Різанина сталась у квартирі заробітчан під час застілля.

Українця в Естонії засудили майже до 7 років за вбивство співвітчизника
Фото: Сійм Ливі, ERR

Хар'юський повітовий суд Естонії у вівторок, 2 листопада, визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві співвітчизника та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років і 8 місяців

Про це повідомило місцеве видання err.ee.

Після відбуття покарання українця мають депортувати з Естонії з 10-річною забороною на в'їзд. Утім, рішення ще не набуло чинності й українець може його оскаржити.

Вбивство сталося весною 2021 року в місті Палдіскі.

Засуджений українець 29 березня під час сварки у квартирі, де проживали українські заробітчани, вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм. Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги і поліцейські, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину.

За даними видання, це сталося під час спільного споживання алкоголю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також