Українця в Естонії засудили майже до 7 років за вбивство співвітчизника

Хар'юський повітовий суд Естонії у вівторок, 2 листопада, визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві співвітчизника та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років і 8 місяців
Про це повідомило місцеве видання err.ee.
Після відбуття покарання українця мають депортувати з Естонії з 10-річною забороною на в'їзд. Утім, рішення ще не набуло чинності й українець може його оскаржити.
Вбивство сталося весною 2021 року в місті Палдіскі.
Засуджений українець 29 березня під час сварки у квартирі, де проживали українські заробітчани, вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм. Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги і поліцейські, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину.
За даними видання, це сталося під час спільного споживання алкоголю.