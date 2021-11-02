Син Ахметова придбав ще одну віллу в Швейцарії, - Le Temps

Старший син українського бізнесмена Ріната Ахметова Дамір володіє двома віллами на березі Женевського озера у Швейцарії загальною вартістю 100 млн франків.

Про це пише швейцарське видання Le Temps.

Раніше в березні цього року повідомлялося, що Дамір Ахметов купив у передмісті Женеви віллу вартістю 60 млн франків. Але, як з'ясувало швейцарське видання, з грудня 2020 до березня 2021 року він купив у Колонж-Беллерів (кантон Женева) не одну, а дві сусідні ділянки загальною площею 20 тис. кв. м. Загальна площа об'єктів – близько 1000 кв. м, крім підвальних приміщень.

Друга вілла нібито обійшлася сім'ї олігарха в 40 млн франків (близько 1,2 млрд грн).

Видання також нагадало про зв'язки Ріната Ахметова з експрезидентом Віктором Януковичем, який втік у Росію, а також звертає увагу на можливі зв'язки українського мільярдера з американським консультантом Полом Манафортом, засудженим у США за ухилення від сплати податків та порушення закону про лобізм.

Нагадаємо, Дамір Ахметов (1988 року народження) є членом наглядової ради найбільшої української гірничо-металургійної групи Метінвест, а також групи ДТЕК, які належать Рінату Ахметову. З 1998 року навчався у Швейцарії та Великій Британії. З 2013 року є заступником директора компанії SCM Advisors.