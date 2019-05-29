Суд оправдал директора ЗТМК Сивака, обвиняемого в растрате 492 млн гривен

Адвокат заявил, что все без исключения свидетели и эксперты опровергли выдвинутые обвинения.

Заводской районный суд Запорожья оправдал обвиняемого в растрате 492 млн гривен директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают "Українські новини".

"У нас не было никаких сомнений в победе. Дело было полностью сфабриковано, поэтому решение суда закономерно. Этим решением суд подтвердил, что выдвинутые антикоррупционными органами обвинения не имеют никакого правового основания и были попыткой НАБУ совершения политической расправы. Мы понимаем, что решение суда не окончательное, и прокуратура будет его обжаловать в апелляции, но мы уверены в невиновности Владимира Сивака и готовы это доказать в любом другом украинском или международном суде", - заявил адвокат Сивака Андрей Смирнов.

По его ловам, кроме заявлений руководителей антикоррупционных органов, не было никаких реальных доказательств вины директора ЗТМК.

"За год досудебного следствия и три года судебных слушаний антикоррупционные органы так и не предоставили суду никаких доказательств вины Сивака. Все без исключения свидетели и эксперты, которых сторона обвинения привлекла для дачи показаний против Сивака, опровергли выдвинутые обвинения и подтвердили правомерность действий директора предприятия", - - добавил Смирнов

Также сообщается, что Соломенский суд Киева своим решением от 21 мая 2019 признал действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в деле по ЗТМК незаконными. Суд обязал НАБУ вернуть изъятые как вещдоки документы и технику.

Решение Соломенского суда о незаконности действий НАБУ является уже шестым аналогичным решением по этому делу, за два года следствия.

Напомним, сотрудники НАБУ задержали Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн гривен компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited. Соломенский райсуд Киева арестовал Сивака, но он вышел на свободу после внесения 5 млн гривен залога.

В декабре 2017 года прокуратура передала дело в Заводской районный суд Запорожья.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.