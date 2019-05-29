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В метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов

До полного отказа от жетонов осталось 155 дней.

В метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов
Фото: Макс Требухов

На станциях киевского метро начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства. Напоминаем, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок вы можете вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили напомнили о запуске системы единого билета Kyiv Smart Card. Турникеты с соответствующими пометками уже работают на всех станциях, а приобрести его можно на центральных станциях метро.

Напомним, киевский метрополитен начал постепенный отказ от жетонов еще несколько лет назад. В 2017 году в кассах метро начали продавать только один жетон в руки, а на "Кловской" вообще прекратили продавать их в рамках эксперимента.

Стоимость проезда в метро Киева - 8 гривен. Пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, могут платить за одну поездку в метрополитене 6,50 гривны (в случае однократного приобретения 50 поездок).

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