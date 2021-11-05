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Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на COVID-19

Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада.

Хорватія посилює карантин через рекордну кількість хворих на COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада Хорватії запроваджує додаткові обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу на території країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Нові правила щодо масових зібрань почнуть діяти з суботи, 6 листопада. Так, у приміщеннях дозволять збиратися не більше ніж по 50 людей, такі зібрання мають закінчуватися не пізніше ніж опівночі.

Крім того, з середини листопада в країні будуть запроваджені COVID-перепустки для працівників усіх державних установ, зокрема, в галузі освіти.

Як і в більшій частині країн Центральної та Східної Європи, у Хорватії протягом останніх тижнів спостерігається значне зростання кількості хворих та госпіталізацій.Це зумовлено низьким рівнем вакцинації та послабленням карантинних обмежень.

В п'ятницю у Хорватії повідомили про майже 7 000 нових випадків зараження. Днем раніше ця цифра склала близько 6 300.

Раніше Хорватія запровадила COVID-перепустки в галузях охорони здоров’я та соціальної допомоги, що вимагають підтвердження щеплення, довідку про те, що людина перехворіла на COVID-19 або негативний тест.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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