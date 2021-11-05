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Лавров уникає зустрічі у Нормандському форматі, - Кулеба

Тим часом Росія продовжує нагнітання пропаганди.

Лавров уникає зустрічі у Нормандському форматі, - Кулеба
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продовжує уникати зустрічі у Нормандському форматі.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ Росії надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні щодо того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Проте цей документ лише підтверджує, що Лавров уникає зустрічі.

"З останнього, що сталося на дипломатичному треку: Міністерство закордонних справ РФ надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, крім підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну у спробах "втягнути Росію в силові дії" на Донбасі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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