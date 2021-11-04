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Президента Чехії Земана виписали з реанімації

Глава держави продовжить лікування, але у звичайній палаті.

Президента Чехії Земана виписали з реанімації
Фото: EPA/UPG

Президента Чехії Мілоша Земана, який з 10 жовтня знаходиться на лікуванні в Центральному військовому госпіталі в Празі, перевели з інтенсивної терапії до звичайної палати.

У прес-релізі госпіталю повідомляється, що лікування, яке в першу чергу полягало у комплексній харчовій підтримці, покращило стан пацієнта. Інформацію про стан здоров'я президента Чехії опублікували за його згодою.

Госпіталь вказує, що причиною госпіталізації стало загострення хронічних хвороб, на які страждає Земан, та погіршення засвоюваності їжі та рідини.

77-річний Земан страждає на діабет і нейропатію нижніх кінцівок, у зв'язку із чим від початку 2021 року змушений пересуватися на візку. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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