Гейтс закликав світ готуватися до можливих нападів біотерористів

За кілька років до початку пандемії COVID-19 він попереджав про загрозу нових смертельних епідемій грипу, до яких світ не готовий.

Співзасновник і колишній генеральний директор компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ повинен готуватися не тільки до нових пандемій, а й до можливих терористичних атак із застосуванням біологічної зброї. На його думку, такі теракти можуть бути ще небезпечнішими, ніж поширення коронавірусу.

Про це Гейтс сказав в інтерв'ю британській громадській організації Policy Exchange, передає ВВС.

Він заявив, що для протидії новим загрозам необхідно витратити мільярди доларів на дослідження в галузі епідеміологічної безпеки та розробку конкретних механізмів боротьби з інфекційними захворюваннями. Гейтс закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я створити спеціальну робочу групу зі спостереження за епідеміологічною ситуацією. На думку Гейтса, ця структура може готуватися до можливих нападів біотерористів, відпрацьовуючи сценарії ліквідації їх наслідків.

"А що якщо біотерористи принесуть віспу в 10 аеропортів? Нам відомо, як на це може відповісти світ? Є природні епідемії та епідемії, спричинені біотероризмом. Останні можуть бути навіть гіршими за ту, що ми переживаємо зараз”, - пояснив Гейтс важливість запобігання загрозам терактів із застосуванням біологічної зброї.

За кілька років до початку пандемії коронавірусу Гейтс попереджав про загрозу нових смертельних епідемій грипу, до яких світ не готовий.

"Я постійно схрещую пальці, щоб смертельна епідемія на кшталт грипу не трапилася протягом найближчих 10 років", - говорив Гейтс в інтерв'ю ВВС в 2016 році.

"Якщо щось уб'є більше 10 млн людей протягом наступних кількох десятиліть, найімовірніше, це буде вкрай патогенний вірус, а не війна. Не ракети, а мікроби", - сказав Гейтс на конференції TED у 2015 році.

"Одна з причин цього в тому, що ми інвестували величезні кошти в ядерне стримування, але дуже мало - в систему запобігання епідеміям. До наступної епідемії ми не готові", - сказав тоді засновник Microsoft.

За останніми даними, кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 250 млн. Жертвами пандемії стали понад 5 млн осіб.