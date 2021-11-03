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У Данії стався спалах пташиного грипу

Спалах хвороби розпочався 30 жовтня й був підтверджений 1 листопада.

У Данії стався спалах пташиного грипу
Фото: baigenews.kz

У Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу штаму H5 на великій фермі з вирощування індиків. Про це інформує Reuters.

Спалах стався на фермі у Слагельсе, у центральній частині країни, де мешкають 27 600 тварин.

Спалах хвороби розпочався 30 жовтня й був підтверджений 1 листопада, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я тварин із посиланням на звіт влади Данії.

Нагадаємо, у червні Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила один випадок зараження штамом пташиного грипу H10N3 серед людей. Інфікований проживає в провінції Цзянсу на сході країни

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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