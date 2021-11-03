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Троє осіб загинули на триб’ют-концерті ABBA у Швеції

Двоє літніх чоловіків загинули на місці, жінка померла у лікарні.

Троє осіб загинули на триб’ют-концерті ABBA у Швеції
Фото: Uppsala Konsert & Kongress

Двоє людей загинули і ще одна отримала поранення після того, як один із глядачів впав із сьомого поверху концертного залу в Швеції у натовп.

Як передає CNN, інцидент стався ввечері 2 листопада приблизно за пів години до початку триб’ют-концерту групи ABBA. Концерт скасували.

За даними поліції, близько 1000 людей зібралися на концерті в Uppsala Konsert and Kongress в місті Упсала, приблизно за 70 км від столиці Стокгольма.

"Незадовго до початку концерту 80-річний чоловік із сьомого поверху упав на 60-річних чоловіка та жінку, які були у відкритому фойє на першому поверсі. Двоє чоловіків загинули, а постраждалу жінку доставили до лікарні. За даними поліції, вона отримала травми, несумісні з життям", - сказано в повідомленні.

Поліція з'ясовує, що саме трапилося і чому людина впала. Імена трьох постраждалих у поліції наразі не називають.

На початку вересня стало відомо, що відомий шведський гурт ABBA випустить перший після 40-річної перерви альбом. Його прем’єру анонсували на 5 листопада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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