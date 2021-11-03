У Росії розбився білоруський Ан-12, загинули семеро осіб

У середу, 3 листопада, в районі Іркутська зник з радарів вантажний літак Ан-12, який виконував рейс з Чукотки з проміжною посадкою в Якутську.

Як повідомляє місцеве видання "Іркутськ Сьогодні", літак впав у районі села Пивоваріха у кількох кілометрах від пункту призначення. На його борту, за попередніми даними, знаходились семеро осіб. Усі вони загинули.

Після падіння літак загорівся.

Авіаційна катастрофа сталася о 19:45 за місцевим часом.

Фото: Соцмережі

Ан-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно" і займався перевезенням продуктів на Чукотку, пише ТАСС. Причиною падінням могла стати помилка пілотів або технічна несправність.

Десантно-транспортний літак Ан-12 здійснив перший політ у 1957 році. Всього за період з 1957 р. по 1972 р. було випущено 1243 літака Ан-12 різних модифікацій.