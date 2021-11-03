Виклики кліматичного саміту. Поворотний момент для людства

Світові лідери зібралися у Глазго на Міжнародному кліматичному саміті ООН (COP26). Цей захід вже встигли назвати найважливішою подією нашого покоління. Катастрофічні наслідки зміни клімату стали настільки очевидні, що глави держав спробували дійти згоди запобігти цим катастрофам.

Фото: EPA/UPG Під час кліматичного саміту COP26 у Глазго, Великобританія, 2 листопада 2021 р.

До цьогорічної зустрічі COP26 вони збиралися у 2015 році на великій конференції в Парижі. Там обговорювалися інновації, а супутні інноваціям кліматичні проблеми лишилися майже поза розглядом. Цього року в Глазго саме ці виклики посіли чільне місце. Увага зосередилася на пошуку розробки та впровадження чистих технологій. Зосередження світової уваги на цьому напрямі вже є одним з найбільших успіхів Паризького кліматичного саміту. Інновації — це єдиний спосіб скоротити нетто-викиди парникових газів з приблизно 51 мільярда тонн на рік до нуля до 2050 року.

Світ потребує практичних і недорогих рішень, які можна швидко реалізувати в широкому масштабі. Нині потрібна стрімка адаптація до наслідків кліматичної кризи. Ізраїльські компанії і стартапи давно працюють над сферою кліматичного екстриму. Сама ізраїльська специфіка – це кліматичні інновації й інвестиції у кліматичні дослідження та технології. Ми створили цілу екосистему кліматичних інновацій, яка включає понад 1200 компаній і стартапів. Перший в Ізраїлі звіт про стан кліматичних технологій за 2021 рік показав, що ця продуктивна мережа стабільно росте. Торік близько 10% усіх новозаснованих високотехнологічних компаній працюють саме у сфері кліматичних інновацій.

Ізраїль може запропонувати широкий спектр рішень. Для сільського господарства він пропонує крапельне зрошення та прецизійну агротехніку. У галузі технологічних нововведень у сфері водопостачання та водозбереження моя держава – світовий рекордсмен. У міському середовищі Ізраїлю рівень втрати води не перевищує 3%. Ми повторно використовуємо 90 відсотків стічних вод. Ізраїль також може запропонувати рішення щодо: опріснення води; накопичення та зберігання енергії у стисненому повітрі та кризі; енергоефективності; відновлення лісів; екологічно-транспортних систем.

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Ізраїль є всесвітнім лідером у створенні замінників тваринного білка. Ми надрукували 3D-стейк. Ми розробляємо технології запобігання втратам їжі і багато інших захопливих проєктів.

Те, що світ тільки обговорює, Ізраїль уже робить. До 2050 року ми плануємо скоротити викиди вуглецю до чистого нуля. Для цього ми розгортаємо зелену інфраструктуру та збираємо викиди вуглецю. Тут ми поруч із іншими розвиненими країнами, які теж мають на меті скоротити викиди в атмосферу до нуля. Ми підкреслюємо підтримку нашою країною Паризької угоди й інших міжнародних договорів у цій сфері.

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Ізраїль хоче поділитися своїми знаннями та налагодити співпрацю з іншими державами. Наші спільні зусилля можуть мінімізувати негативний вплив на довкілля. Ізраїль та Україна вже зробили важливі кроки для еколого-кліматичної співпраці. Міжнародний кліматичний саміт ООН 2021 (COP26) є стимулом для зміцнення наших відносин у кліматичних, гуманітарних та економічних сферах і для створення нових робочих місць.

Фото: Надано автором

Щоразу, коли в мене питають про якусь важливу рису, спільну для українців та ізраїльтян, я відповідаю, що нас поєднує турбота про майбутнє наших дітей. І все, що ми наразі робимо, всі неймовірні технології і всі рішення, які ми ухвалюємо на найвищому світовому рівні, мають на меті лише одне: залишити у спадок нащадкам нашу планету у придатному для життя стані. І цьогорічний саміт у Глазго дає надію, що всі країни світу налаштовані поєднати зусилля, щоби втілити цю мету в життя.