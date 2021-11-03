Bellingcat та Insider опублікували докази причетності ФСБ до отруєння Навального

Видання Bellingcat та The Insider опублікували матеріали, в яких Федеральна служба безпеки Російської Федерації визнає справжність деталізацій із розслідування про отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

"На підставі отримання незаконного доступу до даних про телефонні з'єднання співробітників ФСБ порушено кримінальну справу проти колишнього фітнес-тренера, який із фальшивими документами оперуповноваженого МВС та підробленими судовими рішеннями отримував дані від операторів стільникового зв'язку. Документи, що публікуються, спростовують заяву Путіна про те, що дані розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - «легалізація матеріалів іноземних спецслужб»", - зазначається у публікації.

Першого листопада стало відомо, що у Москві затримали трьох чоловіків за підозрою в тому, що вони за гроші шукали дані приватних осіб. Ці дані потім могли бути використані у розслідуванні опозиціонера Навального, писало ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Телеграм-канал Baza повідомив, що всі троє: Петро Катков, Олександр Зеленцов та Ігор Зайцев, - приватні детективи, які отримали білінги передбачуваних отруйників Навального.

Розслідувачі наводять у матеріалі уривок, взятий з результатів оперативно-розшукової діяльності Управління власної безпеки ФСБ.

"Результати поведінкових оперативно-розшукових заходів свідчать про те, що незаконно отримані та передані відомості щодо співробітників ФСБ Росії згодом були опубліковані засобами масової інформації, що спричинило суттєве порушення прав та законних інтересів громадян чи організацій чи охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави", - сказано в ньому.

Повідомляється, що на чоловіків силовики вийшли після публікації одного із розслідувань Навального. Що це було розслідування, не зазначено.

Усім трьом пред'явлено звинувачення у підробці документів та порушенні таємниці листування або телефонних переговорів. Їх відправили під домашній арешт.

"Таким чином, порушивши кримінальну справу, ФСБ і СК підтвердили, що опубліковані The Insider і Bellingcat деталізації співробітників ФСБ, які стали одним із важливих доказів їхньої причетності до отруєння, достовірні, і що отримані вони не від «американських спецслужб», як про це говорив Путін на прес-конференції у грудні, а від російських операторів, у тому числі на вимогу фітнес-тренера з фальшивим посвідченням співробітника МВС", - підсумовують розслідувачі.

Нагадаємо, торік у грудні The Insider, CNN та Bellingcat опублікували розслідування щодо отруєння Олексія Навального. Вони назвали імена восьми офіцерів ФСБ, які три роки їздили за Навальним по всій Росії. У частини з них є медична та хімічна освіта. Пізніше автор розслідування Христо Грозєв опублікував дані про пересування силовиків за останні 16 років і розповів, що займається розслідуванням операції ФСБ на Північному Кавказі, а також отруєння політика Володимира Кара-Мурзи-молодшого в 2017 році.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.

27 січня розслідувачі оприлюднили докази того, що отруювачі Навального причетні принаймні ще до трьох убивств: журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва.