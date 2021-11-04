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ФРС США почала згортати антикризову програму викупу активів

Плановане скорочення - на 15 млрд доларів на місяць.

ФРС США почала згортати антикризову програму викупу активів
Здание ФРС в Вашингтоне
Фото: smh.com.au

Федеральна резервна система США оголосила, що починає згортати антикризову програму викупу активів. Вже у листопаді американський регулятор зменшить обсяги викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів на 15 млрд доларів до 105 млрд, а в грудні прискорить темпи скорочення програми до 90 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

ФРС планує, що викуп активів скорочуватиметься такими ж темпами і в наступні місяці, але його обсяги коригуватимуть залежно від темпів закупівель.

Програма агресивної підтримки економіки та ринків ФРС розгорнула у березні 2020 року, коли світ почав вводити локдауни через пандемію коронавірусу.

Американський регулятор тоді почав скуповувати казначейські облігації та бонди, забезпечені іпотекою, для стабілізації ринків. На це виділялось не менше 120 млрд доларів на місяць.

Нагадаємо, що світова економіка через коронавірус пережила найсильнішу економічну кризу з часів Другої світової війни.

Україна вийшла з коронакризи у другому кварталі 2021 року. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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