У США відкривається виставка українського мистецтва часів перебудови

6 листопада в художньому музеї Zimmerli в Нью-Джерсі, США, відкриється виставка Painting in Excess: Kyiv's Art Revival, 1985-1993 ("Живопис через край. Пожвавлення художнього життя в Києві, 1985-1993").

Георгій Сенченко "Сакральний пейзаж Пітера Брейгеля" (1988)

Експозиція включатиме роботи з колекції Нортона і Ненсі Додж, що зберігаються в Zimmerli, і картини з відомих українських колекцій, повідомляється на сайті музею.

В анонсі заходу зазначено, що роки після початку політики перебудови та розпаду Радянського Союзу надзвичайно змінили київську мистецьку сцену, успішно започаткувавши українське сучасне мистецтво як справді глобальне явище.

"Спокійні води культурно провінційної столиці Української Радянської Республіки докорінно сколихнулися новим і сміливим мистецтвом, яке стало публічним вперше з часів авангарду. Цей вибух стилів, заново відкриті історії та нововідкриті свободи, що розквітали на тлі розпаду Радянської імперії, Чорнобильської ядерної катастрофи 1986 року та зростаючого економічного дефіциту, створили ефект барокового надмірності. Немов у кривому дзеркалі, надлишок художніх стилів і безмежне виробництво нових смислів відображали порожнечу видовбаної комуністичної ідеології та пізнього соцреалістичного мистецтва", - сказано в анонсі.

На виставці буде представлено твори Олександра Ройтбурда, Тіберія Сільваші, Арсена Савадова, Алли Горської, Флоріана Юр’єва, Олександра Дубовика, Валерія Ламаха, Григорія Гавриленка тощо.

Кураторкою виставки є доктор мистецтвознавства Олена Мартинюк. Підтримку проекту надали Abramovych Foundation і Tymofieiev Foundation.

За матеріалами виставки вийде книга, опублікована Rutgers University Press за підтримки Українського Інституту.

Експозиція демонструватиметься в музеї Zimmerli до 13 березня.