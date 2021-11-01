Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу

Народна артистка України Ніна Матвієнко розійшлася зі своїм чоловіком художником Петром Гончаром. Вони були у шлюбі 50 років. Про розлучення співачка публічно розповіла у програмі "Позаочі" в ефірі телеканалу Інтер, проте не уточнила, коли саме це сталося.

"Я попросила покинути мене. Це виважене рішення. Він вважав, що у нього ще є своє життя, яке він вибрав. Тут не було ні скандалу, нічого. Тут було розуміння… Я сказала: "Йди, живи собі на дачі, займайся своїми справами, малюй"… Я казала: "Скажи людям, що я погана, чи ще щось таке". Всі кажуть, що це він мене покинув, і щоб захистити його честь я кажу: "Ну та, ну та"", - цитує Ніну Матвієнко ZAXID.NET.

74-річна Ніна Матвієнко та 72-річний Петро Гончар відзначили "золоте весілля" на початку березня. Про те, що вони з чоловіком розійшлися, народна артистка України публічно розповіла 30 жовтня.

"У мене вже немає з цього приводу болю. Я майже все життя була як чоловік, забезпечувала сім’ю, а для чого це на старість? У нього ніколи не було грошей, ми жили за одну мою зарплату до 60 років", - зазначила Ніна Матвієнко.

За словами співачки, вона ніколи не докоряла чоловікові через його заробіток, для неї набагато гіршим було те, що він її підводив та відмовлявся побути із дітьми, коли ті хворіли, а у неї був важливий виступ.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар одружились у березні 1971 року. У шлюбі у них народились троє дітей: художники Іван (1973), який прийняв чернечий постриг, та Андрій (1974) і донька-співачка Антоніна (1981).

Нині 74-річна Ніна Матвієнко живе в Києві з дочкою Тонею та її чоловіком - музикантом Арсеном Мірзояном. Співачка не може з'їхати від дітей, бо живе на пенсію 15 тисяч гривень і їй бракує грошей на нове житло.

Петро Гончар - художник та син відомого українського фольклориста та етнографа Івана Гончара.